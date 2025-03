Quotidiano.net - L’obesità ha un alleato. L’enorme giro d’affari del cibo spazzatura

Leggi su Quotidiano.net

Roma 3 marzo 2025 – Ricorre domani, 4 marzo, il World obesity day, la giornata mondiale del. Promossa dalla World obesity federation, nonché dalle istituzioni e da diverse società scientifiche e associazioni di pazienti, l’iniziativa mira a far riflettere su come sovrappeso e obesità costituiscano una minaccia sempre più grave per la salute, in particolare dei bambini e degli adolescenti. Obesa una persona su 8 nel mondo Entro il 2030, il 70% della popolazione mondiale sarà affetta da obesità e sovrappeso. È l’allarme lanciato, alla vigilia del World obesity day, dall’Organizzazione mondiale della sanità, la quale avverte che, nel mondo, una persona su 8 convive con. L’eccesso di peso è un problema di salute pubblica sempre più diffuso: due miliardi e mezzo di adulti sopra i 18 anni sono, infatti, in sovrappeso e, di questi, 890 milioni convivono con