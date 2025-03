Tpi.it - Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Leggi su Tpi.it

LodeldiQuesta sera, lunedì 3 marzo 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo, il nuovodiche racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Vittorio Feltri farà il punto sullo scenario internazionale e su quello nazionale in questi giorni particolarmente infuocati. A seguire il faccia a faccia trae il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte sul conflitto russo-ucraino e sull’economia europea e italiana.