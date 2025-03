Ilfoglio.it - Lo spettacolare voltafaccia dell’ex No vax in chief Robert F. Kennedy jr

F.jr è sempre stato uno dei portabandiera mondiali dell’antivaccinismo, a partire da quello contro il morbillo e dalla sua falsa correlazione con l’autismo. Come chairman della fondazione “Children’s health defense” ha personalmente guadagnato milioni di dollari, diventando presto una delle principali fonti mondiali di bugie sui vaccini e uno dei più pericolosi disinformatori sul tema. Sulla pagina di questa pericolosa associazione esisteva fino a poco tempo fa una rubrica, intitolata “News & Views”, che consente di apprezzare quale fosse il tipo di bestialità diffuse da RFK jr. Per esempio, alla fine del 2018, nella rubrichetta disi riportava la ri-pubblicazione di uno studio del bioingegnere Hooker – guarda caso membro del board della fondazione, presieduto da RFK jr - dichiarando che “I dati, se analizzati correttamente, utilizzando il protocollo di studio del CDC, mostrano una forte relazione statisticamente significativa tra la tempistica del primo vaccino MPR e l'autismo, in particolare nei maschi afroamericani.