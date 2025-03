Iltempo.it - “Lo sapevano da un anno...”. Onorato imbufalito con la Lega Calcio: il caso

La Roma di Claudio Ranieri sta vivendo un momento di grande entusiasmo, reduce dalla quarta vittoria consecutiva in campionato, ottenuta in rimonta contro il Como. Ora i giallorossi si preparano ai prossimi impegni, prima in trasferta contro l'Empoli e poi in casa contro il Cagliari. E proprio la sfida contro i sardi, in programma domenica 16 marzo alle ore 15 allo Stadio Olimpico, è al centro di un problema organizzativo, con annessa polemica trae politica. Nella stessa giornata, infatti, le strade della Capitale sarinvase dai partecipanti alla tradizionale Maratona di Roma, un evento che richiama ognioltre 50.000 persone da tutto il mondo. La concomitanza tra i due eventi rischia di creare disagi significativi alla viabilità e alla gestione dell'ordine pubblico, anche perché il percorso prevede il passaggio proprio al Foro Italiaco.