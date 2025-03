Iodonna.it - Lo hanno rifatto. Ma stavolta, 22 anni dopo il famigerato bacio agli Oscar 2003, è stata l'attrice a prendere l'iniziativa

A Hollywood, tutto torna. Anche i baci iconici. Ventidueuno dei momenti che ha segnato la storia degli Academy Awards, Halle Berry e Adrien Brodydeciso di riscrivere il copione. Sul red carpet degli2025, l’ha sorpreso il collega con un, rievocando quel famoso istante delche fece discutere il mondo intero. Un gesto scherzoso, un modo per ribaltare il passato. Le coppie più belle sul red carpet degli2025 guarda le foto: ildi Adrien Brody a Halle BerryEra il 23 marzoe Adrien Brody, allora 29enne, saliva sul palco del Dolby Theatre per ritirare il premio come Miglior attore per Il Pianista.