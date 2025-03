Ilfattoquotidiano.it - Livorno e il pasticcio sulla nomina per la fondazione del turismo: “Il coordinatore? Si sa già chi sarà”. Ma il bando era ancora aperto

L’avviso pubblico si è chiuso a mezzogiorno del 3 marzo, ma non c’è molta suspense per ladel nuovodellaLem di, l’organizzazione che ha l’obiettivo di promuovere ilnella città toscana. Questo perché il nome di chi riceverà l’incarico è già stato “spoilerato” con diversi giorni d’anticipo dalla presidente della commissione consiliare Cultura e, Arianna Terreni durante una seduta istituzionale al municipio. “Probabilmente la gestione dell’ufficio informazioni andrà ad Adriano Tramonti – ha detto la consigliera diCivica, che fa parte della maggioranza di centrosinistra che sostiene il sindaco Luca Salvetti – Già penso che si sappia chelui la persona responsabile, al di là delche è in corso”. Dall’aula la interrompono: com’è possibile che si sappia già il nome dell’incaricato se l’avviso è? Terreni capisce di aver fatto una gaffe.