Liverpool ha offerto una tassa di trasferimento Astonomical da £ 99 milioni per 24 anni | rapporto

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Ilriceverà un’offerta “astronomica” per uno dei loro giocatori stellari nella finestra diestivo, dando a Arne Slot e la gerarchia del club con cui affrontare.Con le situazioni contrattuali di Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah e Virgil Van Dijk ancora irrisolti, ildeve prepararsi per la vita senza il trio chiave per il 2025/26.Ciò potrebbe presentare un grande esborso finanziario per i Reds nella sostituzione di quelle stelle sopra menzionate prima ancora che altri accordi vengano discussi. In effetti, Arne Slot ha reso solo una firma permanente come manager dida quando è arrivato al club e vorrà aggiungere ancora più qualità nella finestra diper basarsi su una (probabile) stagione di successo.