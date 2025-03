Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: possibile grande rimonta di Tatum Bieler! Attesa per Giorgia Collomb

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:39 Devono disputare la seconda manche le prime tre della run d’apertura. Tocca alla svizzera Stefanie Grob, che vanta 28 centesimi sulla leader momentanea, poi sarà la volta diè terza.13:38 Altra beffa per.L’austriaca termina in seconda posizione a soli 3 centesimi da Bocock dilapidando addirittura 64 centesimi di margine nell’ultima sezione. L’azzurra scala per un solo centesimo in terza posizione. Esce di scena intanto l’americana Liv Moritz, che si dispera.13:37 Pasticcia l’austriaca, che scivola addirittura in nona posizione ad oltre un secondo dalla leader. Ancora Austria con Victoria Olivier. Ci avviciniamo alla ona podio.13:34 Peccato. Passa al comando Bocock per soli 4 centesimi. Prova pulita dell’americana, che non concede errori beffando