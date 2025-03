Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: la svizzera Piller fa il vuoto, Collomb è seconda dopo la prima manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:01 Alto anche il crono di Rings-Wanner. Nessuna atleta del secondo gruppo di merito riesce ad inserirsi in zona podio. E’ il momento dellaFaye Buff.10:00 2 secondi e 27 centesimi di ritardo per l’austriaca mentre parte la sua connazionale Valentina Rings-Wanner.09:58 Ultima posizione provvisoria per la lussemburghese a quasi 3 secondi dalla. Torniamo in partenza con l’austriaca Maja Waroschitz.09:57 Undicesimo posto ad 1.87 dalla leader per Riederer, che sigla lo stesso tempo dell’azzurra Tatum Bieler. Tocca alla lussemburghese Gwyneth Ten Raa.09:55 Backlund ricalca ladella sua connazionale, chiudendo alle spalle di Oehlund di una dozzina di centesimi. Sta per partire l’austriaca Elena Riederer.09:53 Staccatissima Oehlung, molto più a suo agio tra i pali stretti.