Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: in corso la prima manche, attesa per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:40 Spigolata subito dopo il secondo intermedio per la statunitense, che riesce a recuperare 2 decimi inserendosi al quinto posto ad 1.11 dalla leader.tedesca al via con Laila Illig in partenza.09:38 Ultimo posto provvisorio ad un secondo e 73 centesimi da Piller per la transalpina.che continua con la statunitense Elizabeth Bocock.09:37 Ottima prova di Grob, che nella parte conclusiva rosicchia ben 14 centesimi alla connazionale chiudendo ad 83 centesimi dalla leader. Spazio ora alla francese June Brand.09:36 Sbaglia anche Olivier ad ingresso muro. L’austriaca riesce a difendersi inserendosi in seconda posizione ad un secondo ed 8 centesimi da Piller. Tocca alla svizzera Stefanie Grob, vincitrice dell’oro in discesa libera.