Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: gran rimonta dell’americana Grosdidier, attesa per Giorgia Collomb

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:27 Nuova leader!manche di Laila Illig, che conserva un secondo di margine a metà gara e resiste nel tratto finale. 2:05.50 e 55 centesimi di vantaggio su. Parte intanto Tatum Bieler! L’azzurra difende 14 centesimi sulla nuova battistrada.13:25 Anche la scandinava si deve inchinare alla seconda manche. Oehlund chiude quinta a 62 centesimi da. Pomarè continua a recuperare posizioni, chiuderà in top 15. Si procede con la tedesca Laila Illig, poi toccherà all’azzurra Tatum Bieler.13:24 Errore fatale di Zieba, che esce dal tracciato poco dopo il primo intermedio. Tocca alla svedese Cornelia Oehlund, che parte con un secondo e 21 centesimi di vantaggio rispetto a.13:22 In partenza la polacca Hanna Zieba.