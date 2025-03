Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: Giorgia Collomb medaglia d’oro che sa di futuro! Tatum Bieler sfiora la medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:51 Si chiude qui la nostratestuale dello slalomdeidi sci. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.13:50 Italia che sale a quota due medaglie dopo il bronzo di Sara Thaler conquistato nel superG. Domani ci proveranno gli uomini con ilmaschile.13:48 LA TOP TEN ED I PIAZZAMENTI DELLE ITALIANE1-(ITA) 2:04.72 2-Stefanie Grob (SUI) +0.563-Elizabeth Bocock (USA) +0.624-Victoria Olivier (AUT) +0.655-(ITA) +0.666-Laila Illig (GER) +0.787-Logan Grosdidier (USA) +1.338-Elena Riederer (AUT) +1.459-Ambra Pomarè (ITA) +1.6510-June Brand (FRA) +1.7022-Camilla Vanni (ITA) +2.