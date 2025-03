Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: Giorgia Collomb in zona medaglie. Alle 13.00 la seconda manche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:33 Si chiude qui per il momento la nostradeldeidi sci. Appuntamento13.00 per la.10:32 Ha fatto il vuoto dunque la svizzera Sue Piller, che ha sfruttato al meglio il pettorale n.1 rifilando distacchi sensibiliavversarie. Benissimo, che ha strappato il secondo crono a 7 decimi dalla leader. Più indietro le altre azzurre, con Tatum Bieler a poco più di un secondo dalla terza posizione.10:30 LA TOP TEN ED I PIAZZAMENTI DELLE ITALIANE NELLA PRIMA1-Sue Piller (SUI) 1:02.262-(ITA) +0.703-Stefanie Grob (SUI) +0.834-Liv Moritz (USA) +0.905-Victoria Olivier (AUT) +1.086-Viktoria Buergler (AUT) +1.107-Elizabeth Bocock (USA) +1.