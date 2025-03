Today.it - Litiga col marito, lo accoltella a un polmone e poi conserva la lama in un cassetto

Leggi su Today.it

Una lite furibonda trae moglie ha rischiato di trasformasi in tragedia nella notte tre domenica e lunedì a Reggio Emilia. Una donna hato ile poi ha nascosto in unil coltello usato. La donna, 45 anni, adesso è in stato di arresto.col, lo.