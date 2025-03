Lanazione.it - Lite fuori da un noto locale: ragazzo gravissimo

Sarzana, 3 marzo 2025 – Una rissa all’esterno della discoteca, unrimasto a terra ferito in maniera seria e trasportato in codice rosso al Sant’Andrea della Spezia. Sono i punti salienti di una vicenda su cui sono ora chiamati a fare piena luce i carabinieri della Compagnia di Sarzana. L’episodio è avvenuto sabato notte poco dopo le 3 all’esterno della nota discoteca Jux Tap, lungo la Variante Aurelia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un primo contatto si sarebbe verificato all’interno del, con la gazzarra prontamente sedata dalla security del. Due persone sono state allontanate, e poco dopo,dalla discoteca, sarebbe avvenuta un’altra rissa, e a farne le spese sarebbe stato un giovane di circa trenta anni, rimasto ferito per i colpi ricevuti alla testa.