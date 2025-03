L' Italia torna a casa senza statuette

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.20 Notte amara per l'che esce a mani vuote dalla 97ma edizione degli Oscar di Los Angeles. Dopo la delusione per Isabella Rossellini, candidata come miglior attrice non protagonista per Conclave ma superata da Zoe Saldana (Emilia Perez), anche Cynthia Sleiter, set decorator dello stesso film, ha mancato la vittoria. Il premio per la scenografia è infatti andato al team di Wicked. Nonostante le aspettative, il cinemano resta a guardare, rimandando l'appuntamento al prossimo anno.