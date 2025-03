It.insideover.com - L’Italia ponte tra Europa e Usa: cosa può fare Meloni sulla Difesa

può giocare una partita a tutto campo nel contesto della corsa al rafforzamento dellaeuropea e dei mutati equilibri geopolitici dell’Occidente. La presidente del Consiglio Giorgiaal summit di Londra di ieri ha chiesto un rafforzamento dell’unità transatlantica rubricando a incidente di percorso lo scontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump e facendosi portavoce, assieme al collega polacco Donald Tusk, di un vertice trae Stati Uniti per superare le differenze e trovare percorsi comunisicurezza. Giovedì, a Bruxelles, nel Consiglio Europeo straordinario su sicurezza e Ucrainavedrà discusse diverse proposte italiane, tra cui la spinta a scorporare dal computo del Patto di Stabilità le spese per laatlantista a Londra e europeista a BruxellesLe condizioni sembrano essere mature perchépossa muoversi da pontiere trae Stati Uniti, in un percorso che presenta importanti opportunità e non poche incertezze.