Liberoquotidiano.it - L'Italia più buona: cena solidale con i campioni di pizza acrobatica per i bambini ucraini

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una serata di solidarietà e spettacolo per regalare serenità e speranza ai” questo è l'obiettivo dell'iniziativa “L'più” promossa dalla giornalista e Ambasciatrice di Pace Claudia Conte che prenderà vita martedì 4 marzo presso il Monnalisa Bistrot di San Carlo a Montalenghe (TO), dove idel mondo diPietro e Gabriele Asaro metteranno a servizio la loro arte per una causa speciale. Grazie al supporto delle aziende piemontesi Molino Signetti e 958 Santero, i dueioli acrobatici siciliani insieme al maestroiolo napoletano Bujo Mustafi prepareranno pizze per oltre 70(alcuni orfani di guerra attualmente ine altri profughi di guerra che vivono inpresso il centro Cascina Torta). Ad accompagnare icinque sindaci dei comuni al fronte.