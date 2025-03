Formiche.net - L’Italia accelera sulla Space economy. Ecco cosa prevede il nuovo ddl

Leggi su Formiche.net

Dopo i lavori in Commissione, è approdato alla Camera dei deputati il disegno di legge in materia di economia dello spazio, che si prefissa l’obiettivo di proiettarenella. Da terzo Stato nella storia a mandare in orbita un satellite – il San Marco 1 – a protagonista della nuova economia delle orbite, è questo il percorso tracciato da Andrea Mascaretti, relatore del ddl Spazio e presidente dell’Intergruppo parlamentare per la, presentando ildocumento.non può (e non dovrebbe) restare indietro rispetto al resto del mondo. Nonostante il testo sia in gran parte frutto di una negoziazione bipartisan, nel primo giorno di discussione in Aula non sono mancati momenti di frizione tra maggioranza e opposizione, in particolare rispetto ai temi legati alla sicurezza nazionale e agli operatori extra-europei (leggasi Elon Musk).