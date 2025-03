Amica.it - Lip contour e lip overlining: qual è il vero segreto per labbra piene e voluminose?

Leggi su Amica.it

Nonostante la tendenza sui social sia quella di sciogliere i lip filler con la ialuronidasi, lesono ancora un must. Ma poiché non tutte sono disposte a scegliere la strada delle punturine (comunque ancora molto gettonate), il trucco rimane ancora il metodo più facile e accessibile. Il lipe lipsono senza dubbio la strada più semplice e sicura. Queste due tecniche di make up super virali hanno infatti l’obiettivo di creare l’illusione di creare un maggiore volume, o almeno è quello che ci hanno fato credere. In realtà queste due tecniche sono molto diverse tra loro, così come il risultato finale che si andrà ad ottenere. Infatti, ottenere lecarnose senza filler è possibile e, per farlo, è sufficiente avere una matita(e sapere come usarla).