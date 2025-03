Lapresse.it - Lione, Fonseca espulso dopo protesta shock contro arbitro: rischia 7 mesi di stop

La Lega calcio francese (Lfp) non ha perso tempo. L’allenatore delPaulosarà ascoltato mercoledì dalla commissione disciplinarel’accesa lite scatenata dal tecnico portoghesel’Benoît Millot, domenica durante la partita vinta dalsul Brest per 2-1 in Ligue 1. Lo rende noto l’Equipe.ha perso completamente la calma e si è trovato faccia a faccia con l’mentre stava per concludersi l’intervento del Var per un potenziale rigore del Brest (alla fine non assegnato). L’ex tecnico del Milan è statoe, nonostante abbia poi pronunciato un mea culpa davanti alle telecamere della tv francese,ora fino a settedi sospensione.Pauloconvoqué mercredi par la commission de discipline de la LFP, après son altercation avec Benoît Millot?? https://t.