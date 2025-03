Lettera43.it - L’inviato speciale di Trump ha tenuto colloqui segreti per l’attivazione del Nord Stream 2

Non solotra Usa e Russia per la fine della guerra in Ucraina. La Svizzera, di recente, ha anche ospitato incontri riguardanti la fornitura di gas russo alla Germania attraverso il gasdotto2, a cui ha preso parte Richard Grenell, inviatodel presidente degli Stati Uniti per incarichi speciali. Lo scrive la Bild.Gas (Getty Images).L’accordo potrebbe coinvolgere aziende americane e non il governo UsaLa Bild riporta che Grenell, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Germania, ha visitato più volte la Svizzera nelle ultime settimane, senza fare nomi di altre figure presenti agli incontri. Secondo il giornale tedesco, gli Stati Uniti e la Russia stanno discutendo di un accordo in base al quale gli Usa fungeranno da intermediario nella fornitura di gas russo alla Germania attraverso il gasdotto2.