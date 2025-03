Iltempo.it - L'intervista a Lollobrigida: “Criminalizzare il vino è grave. Sui dazi Usa sarà la Ue a trattare”

«Ho fatto un bel giro. Prima a Grosseto, poi a Saturnia, Pordenone e Trieste. Infine a Verona». Quando contattiamo il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco, sta tornando da Sol2Expo, la fiera dell'olio che si svolge nella città veneta. E proprio da qui partiamo nella nostra chiacchierata sullo stato di salute dell'agricoltura italiana e non solo.Si parla poco di questo settore. È in sofferenza? «Tutt'altro. L'importanza dell'olio nel sistema Italia è in continua crescita. Ne ha parlato recentemente anche il commissario Ue Christophe Hansen. Se in tutta Europa c'è un decremento, l'Italia è l'unica che fa eccezione, con un aumento di produzione e di valore».Come si spiega? «È frutto della grande qualità prodotta dai nostri imprenditori, dalla capacità di promozione e dagli investimenti massicci che il governo sta immettendo nell'agricoltura.