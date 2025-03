Ilfattoquotidiano.it - L’Inter ha perso le ali: anche Dimarco vittima di un infortunio grave. Le condizioni e i tempi di recupero

avrebbe bisogno di bersi la bevanda energetica tanto cara a Max Verstappen, sempre che il loro famoso claim pubblicitario sia vero. È certo invece che Inzaghi vorrebbe avere qualcosa che gli “metta le ali“, perché attualmente è rimasto letteralmente senza. Ci sarà il solo Denzel Dumfries come esterno di ruolo nell’atteso ottavo di finale di Champions League contro il Feyenoord e non solo. Dopo, Carlos Augusto, Darmian e ZalewskiFedericosi è infortunato. Il numero 32 nerazzurro ha sostenuto in mattinata degli esami all’Humanitas di Rozzano in seguito al problema alla coscia accusato sabato contro il Napoli. Sul sito ufficiale del club si legge cheha riportato “un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Le suesaranno da valutare nei prossimi giorni”.