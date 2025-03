Ilfattoquotidiano.it - “L’intelligenza artificiale dal nodo del diritto d’autore alle potenzialità nella sanità”. Parla l’ideatore di AI Festival Cosmano Lombardo

“Non possiamo pensare che l‘intelligenzarisolva problemi che non sono stati affrontati in passato”. Per discutere die rischi dell’Ai, Ilfattoquotidiano.it ha incontrato, durante l’AI2025 a Milano,che, oltre ad esseredell’evento, è anche fondatore e Ceo di Search On Media Group, un gruppo aziendale che si occupa di consulenza, formazione e divulgazione sul marketing digitale. L’AI– il primointernazionale organizzato in Italia dedicato all’Ai – “è nato con l’esigenza di creare un momento di incontro su cui formarsi e mettere attorno ad una grande piazza tutte le aziende, le startup, gli operatori e le istituzioni che si stanno operando per costruire un futuro inclusivo ed innovativo utilizzando il digitale e l’AI”, ci ha spiegato