L’indagine sul fallimento dell’esercito israeliano nel prevenire l’attacco del 7 ottobre

Si è conclusasui motivi per cui l’esercitonon è riuscito a prevedere né a contenere il letale attacco di Hamas del 72023. Il motivo principale è stato l’errata valutazione della pericolosità del gruppo terroristico palestinese durante un arco di tempo che va dall’operazione militare a Gaza “Margine di protezione” del 2014 fino, appunto, all’del 2023. Durante quel periodo, Hamas è stato considerato progressivamente sempre meno pericoloso rispetto alle minacce portate da Hezbollah e dall’Iran, su cui l’Idf riteneva fosse più urgente e importante concentrarsi. L’esercito, soprattutto a partire dal 2021, ha maturato la convinzione che Hamas non avesse l’intenzione di programmare un attacco su vasta scala in Israele, perché principalmente interessata a mantenere il suo potere a Gaza; e se questo era l’interesse prioritario, quello di attaccare Israele non risultava compatibile con il primo.