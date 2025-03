Quotidiano.net - L’incredibile vita di Rino Dondi Pinton, l’inventore dell’amaro Cynar morto a 103 anni

Roma, 3 marzo 2025 – Di certo la ricetta per vincere il "logorio dellamoderna", inventore, ce l’aveva. L’imprenditore èa 103nella sua casa di Padova. Fu lui che mise a punto la ricetta, tuttora segreta, del primo amaro al gusto di carciofo, esploso anche grazie al popolare spot con Ernesto Calindri che lo sorseggiava, seduto in mezzo al traffico dell'incrocio della Stanga di Padova, “contro il logorio dellamoderna”. Il liquore, con una essenza a base di foglie di carciofo, ed un infuso di 13 erbe e piante, in queglidel dopoguerra, si fece subito strada nei bar del Paese e nelle case degli italian, fino a spopolare nell'Italia del boom economico Fototeca Gilardi L’idea Fua creare l'amaro a base di carciofo, che poteva anche essere bevuto come aperitivo, mentre lavorava nell'azienda di distillati e liquori G.