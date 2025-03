Cultweb.it - L’incredibile storia del vibratore: davvero serviva per curare l’isteria?

Leggi su Cultweb.it

Ma insomma ilveniva usato pernell’800? Non proprio. Questa narrazione, sebbene diffusa, tanto da aver ispirato il film del 2011 Hysteria, è stata oggetto di revisione critica negli ultimi anni. Storici come Hallie Lieberman ed Eric Schatzberg hanno evidenziato l’assenza di prove concrete a supporto dell’idea che questi strumenti fossero utilizzati in tal senso. Proviamo allora a fare un po’ di chiarezza sull’argomento districandoci tra le varie fonti storiche.I primi sex toys erano fatti di osso e avorio e risalivano a migliaia di anni fa. Va al medico britannico Joseph Mortimer Granville la primogenitura, nel 1880, del primoelettromeccanico. Granville progettò il dispositivo per alleviare dolori muscolari e per guarire la sordità (sic.).? Sì, rientrava nell’elenco di “malattie” per le quali era previsto l’uso del, ma non certo in senso terapeutico.