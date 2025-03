.com - L’incanto dell’Hina Matsuri: quando il Giappone celebra le sue bambine

In un paese dove le stagioni dettano il ritmo della vita culturale, il terzo giorno del terzo mese segna un appuntamento di straordinaria bellezza visiva e profondo significato sociale. L’Hina, conosciuto anche come Festival delle Bambole o Festa delle, trasforma le casesi in minuziosi teatri di una tradizione secolare chela femminilità e augura prosperità alle giovanisi. Mentre i ciliegi si preparano al loro spettacolare risveglio, le famiglie estraggono dagli armadi elaborate piattaforme a gradini ricoperte di tessuto rosso, pronte ad accogliere collezioni di bambole che rappresentano scene della corte imperiale del periodo Heian.Questazione affonda le sue radici in antiche pratiche di purificazione risalenti all’epoca Edo. Originariamente, piccole bambole di carta o paglia venivano utilizzate in rituali chiamati “hina-nagashi” (letteralmente “bambole fluttuanti”), durante i quali questi oggetti simbolici venivano posti su piccole imbarcazioni e lasciati galleggiare lungo fiumi e correnti, portando con sé le impurità e le sfortune.