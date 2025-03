Iltempo.it - L'improvvida decisione di Zelensky. Ora l'Occidente deve recuperare la Russia

L'di Volodymyrdi fingere di non sapere che Donald Trump non è Joe Biden ha prodotto un risultato a tutto svantaggio della causa ucraina, cioè segnare un punto a favore di Vladimir Putin. Comunque la si pensi in Europa infatti, occorre convincersi che il mondo è grande: quindi conta quel che pensano Londra, Parigi o Roma, ma conta assai anche il punto di vista dei governanti a Riyad, New Delhi o Ankara, tanto per fare alcuni esempi illustri. E siccome in giro per il mondo ci sono quasi esclusivamente tifosi del “potere assoluto”, la loro tendenza è sempre a semplificare, quindi la mettono così: il capo delle Forze Armate più potenti del mondo (Trump) si è stufato di, noi non possiamo fare a meno di interloquire con Trump, quindi d'ora in poi ci importerà meno di(al di là delle carinerie diplomatiche).