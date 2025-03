Ilfattoquotidiano.it - Liliana Segre: “Atterrita da Trump, orrendo l’attacco a Zelensky. Come vittima dell’odio il crollo dell’America mi fa ancora più male”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Abbiamo assistito in tv a una cosa orrenda, sono rimastada quello che vedevo. L’invaso diventa invasore, un ribaltamento che già stava avvenendo dall’elezione del presidente”. Così la senatrice a vita, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, ha commentato il faccia a faccia di venerdì tra Donalde Volodymyr, con il presidente ucraino messo alla porta in malo modo dal capo della Casa Bianca. “Ho avuto sempre una grande gratitudine per gli americani”, ha premessodurante un incontro col ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al Memoriale della Shoah di Milano, ricordando la sua esperienza: “Quando venimmo liberati, il primo pensiero era di creare piccoli ospedali da campo, nessuno chiedeva niente e veniva curato con una generosità di intenti, fraterno.