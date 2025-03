Thesocialpost.it - Liliana Resinovich, parla Sterpin: “Sempre pensato non si fosse suicidata”

Leggi su Thesocialpost.it

Il caso di, la donna scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita alcune settimane dopo, continua a sollevare interrogativi. La recente superperizia medico-legale ha aperto nuove ipotesi sulle cause della sua morte, suggerendo che possa essere stata soffocata. Tra le voci che si levano con forza contro l’ipotesi del suicidio c’è quella di Claudio, 85 anni, ex maratoneta e amico intimo di, che oggi ribadisce: «Hodetto che non si è».La Relazione cone il Progetto di Vita Insiemesi conoscevano da oltre quarant’anni. Si erano incontrati per la prima volta nel 1979, quando lui le insegnò i rudimenti della corsa sulle lunghe distanze. Negli anni, il loro rapporto non si era mai interrotto e, dopo la morte della moglie di, la loro amicizia si era trasformata in un legame più profondo.