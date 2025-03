Thesocialpost.it - Liliana Resinovich, parla l’avvocato del fratello: “Ipotesi suicidio esclusa, Lilli dava fastidio a qualcuno”

Il caso di, la donna trovata morta in circostanze misteriose a Trieste oltre tre anni fa, torna sotto i riflettori mentre si attendono i risultati della nuova perizia affidata alla professoressa Cristina Cattaneo. Sul tema è intervenuto Nicodemo Gentile, avvocato di Sergiodella vittima e presidente dell’Associazione Penelope, che ha sempre contestato l’del.“L’delera grossolana e bizzarra, ora è statain radice“, ha dichiarato Gentile intervenendo in diretta su Rai 2.ha ribadito che i segni riscontrati sul corpo della donna non erano di natura accidentale. “Grazie al complesso e minuzioso lavoro della consulenza legale, è necessario un approfondimento dell’indagine. La Procura oggi ha riconosciuto la necessità di una rivalutazione del procedimento”, ha aggiunto.