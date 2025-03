Liliana Resinovich parla il marito dopo la svolta del caso | Ora devono essere sentiti tutti i parenti Io non ho niente da nascondere

Leggi su Open.online

«Tutte le persone che hanno ruotato attorno alla vita di, come familiari e vicini di casa,sentite. Chiedo disentito, non hoda. Ma voglio che venga fatto anche sulle altre persone.giustificare determinati atteggiamenti». Sono le parole di Sebastiano Visintin,di, la donna trovata morta a Trieste il 5 gennaio 2022. Ci ha tenuto a mantenere la cautela: «Attendiamo di poter aver accesso a questo fascicolo e poi ne prenderemo atto», dichiara a Storie Italiane su Rai 1. «Io non riesco a capire come una persona possa aver ucciso mia moglie, congelata, impacchettata e riportata lì. A quale scopo? Non era più semplice magari abbandonarla lungo una strada e farla ritrovare anche subito?», continua. In attesa dei risultati della perizia che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, Visintin si limita a dire: «Spero di avere risposte.