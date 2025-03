Liliana Resinovich il nuovo colpo di scena dopo la perizia E il marito rompe il silenzio

Leggi su Caffeinamagazine.it

, c’è la svolta. La supersul corpo della 63enne di cui si sono perse le tracce il 14 dicembre del 2021 e ritrovato senza vita il 5 gennaio 2022 ha dato un esito certo: la donna è stata uccisa. Dunque viene meno l’ipotesi del suicidio e a questo punto la Procura di Trieste dovrà rifare tutto il lavoro e seguire unfilone d’inchiesta.Nella vicenda sono coinvolti oltre alSebastiano Visintin, che non ha mai creduto al suicidio, il cosiddetto “amico speciale” Claudio Sterpin, che a sua volta ha accusato il, ma anche altri. Il giornalista Brindani, ospite di Quarto Grado, aveva rivelato che ilrio cambia tutto: “Potrebbero partire avvisi di garanzia per tutti i protagonisti di questa vicenda, le cose cambiano radicalmente, potrebbero partire avvisi di garanzia per Claudio, per l’amico Covalero.