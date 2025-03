Sport.quotidiano.net - Liga spagnola, il Real cade col Betis: sprint in vetta per Barcellona e Atletico Madrid

Bologna, 3 marzo 2025 - Ilinciampa,mettono la freccia. La 26^ giornata diha segnato un'altra tappa nella corsa al titolo, che vede le tre big procedere a passo spedito. I blancos hanno però fallito l'appuntamento di questo fine settimana, per via della sconfitta rimediata in casa del. Barça e Atleti, al contrario, hanno conquistato i tre punti, rispettivamente controSociedad e Athletic Bilbao. Questo permette ad entrambe di scavalcare le merengues, che si ritrovano terze dopo un filotto di partite che le ha viste uscire spesso senza i tre punti: nelle ultime cinque gare, infatti, i ragazzi di Carlo Ancelotti hanno conquistato una sola vittoria. Il riassunto della 26^ giornata Nell'analisi di questo turno di campionato in Spagna si deve necessariamente partire dalla grande sconfitta, ovvero il