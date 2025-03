Thesocialpost.it - L’ex governatore della Sardegna Christian Solinas rinviato a giudizio per corruzione

Un processo per presuntacoinvolgeràpresidente(Psd’Az), tra gli imputati. Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Cagliari, Giorgio Altieri, ha accolto la richiesta di rinvio aavanzata dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia, in relazione a due casi distinti.è accusato di essere implicato in un’inchiesta che riguarda la compravendita di un immobile e una laurea honoris causa ottenuta in Albania.Il primo caso riguarda la vendita di un immobile in rovina, un ex monastero situato a Capoterra, all’imprenditore Roberto Zedda per 550mila euro, di cui 375mila già versati. Secondo le accuse, l’immobile avrebbe un valore reale di soli 72mila euro, e la differenza di prezzo sarebbe stata una tangente. Il secondo caso riguarda la promessa da parte dell’alloradi nominare Roberto Raimondi alla direzione generale dell’autorità di gestione del programma Eni-Cbc, in cambio di una laurea honoris causa in Albania e di corsi presso un’università online a Roma.