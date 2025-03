Fanpage.it - L’ex amante di Adilma Carneiro: “Diceva che Ravasio era violento, facevamo riunioni per pianificare l’omicidio”

Massimo Ferretti, exdie imputato insieme ad altri sette per l'omicidio di Fabio, ha rilasciato dichiarazioni spontanee davanti alla Corte d'Assise di Busto Arsizio (Varese). Il barista ha detto che fu della 49enne "il piano per uccidere" il compagno e di non aver "fatto nulla per impedirlo".