Formiche.net - L’Europa si riarma e la Difesa vola in Borsa

Leggi su Formiche.net

La prospettiva di un fondo europeo per lacome risposta fisiologica alla necessità di un riarmo continentale, ha acceso i titoli legati al settore militare e dell’aerospazio un po’ su tutte le piazze finanziarie. D’altronde, un aumento della spesa per alzare il livello di sicurezza delnon poteva che essere ben visto dai listini, che nella giornata odierna hanno ingaggiato un vero e proprio rally borsistico. E dunque, titoli dellasugli scudi sulle piazze europee dopo il vertice a Londra del fine settimana, in cui i leader dell’Unione hanno definito le nuove prospettive di sostegno all’Ucraina di fronte al crescente timore di un passo indietro degli Usa.In apertura di contrattazioni, per esempio, piovevano gli acquisti su Bae System (+14,72%) a Londra, Rheinmetall (+11,87%), Hensoldt (+22,64%) a Francoforte e Thales (+13,12%) a Parigi.