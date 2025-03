Linkiesta.it - L’Europa si organizza per salvare l’Ucraina, ma non vuole rinunciare all’aiuto americano

«Siamo a un bivio della storia». Le parole di Keir Starmer pesano della consapevolezza di chi sa di non potersi permettere ambiguità o tentennamenti.non puòsese stessa e l’ordine mondiale post-1954. E questa è l’ora più buia. Nella villa Lancaster House vicino Buckingham Palace, dove ha riunito diciotto leader mondiali – quasi tutti europei, più il Canada, c’era anche il ministro degli Esteri turco – il premier britannico ha dato il suo appoggio incondizionato al, ha evocato una coalizione dei volenterosi e ha presentato le linee generali di un progetto per mantenere la pace in Europa in caso di negoziato. Soprattutto ha annunciato un nuovo accordo sulle esportazioni da 1,6 miliardi di sterline per, che le consentirà di «acquistare più di cinquemila missili di difesa aerea» per aiutare la resistenza contro la Russia.