Sbircialanotizia.it - L’Europa accelera sulla pace in Ucraina: piano strategico e sostegno cruciale dagli Stati Uniti

Leggi su Sbircialanotizia.it

compie un passo decisivo nella ricerca di una soluzione alla guerra in. Il vertice di Londra segna un momento, con la proposta di undistrutturato, sostenuto in modo determinante. Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha definito l’incontro come un’opportunità per imprimere una svolta alla gestione . L'articoloinè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.