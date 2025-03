Cultweb.it - L’eruzione del Vesuvio vetrificò il cervello di un ragazzo: com’è stato possibile?

Nel 79 d.C.,delcancellò le città di Pompei ed Ercolano, incenerendo istantaneamente migliaia di persone. Tra le scoperte più straordinarie emerse dagli scavi, nel corso degli anni, una ha lasciato gli scienziati sbalorditi: ildi un giovane uomo ritrovato in un letto di Ercolano si è trasformato in vetro. Il fenomeno, noto come vetrificazione, è rarissimo nei tessuti organici e ha acceso un intenso dibattito scientifico su come sia. Il mistero èsvelato da una serie di studi condotti dall’Università Roma Tre che hanno dimostrato che la temperatura raggiunta dall’aria circostante superava i 510°C. L’ondata di calore estremo ha sciolto ildel giovane, che poi si è rapidamente raffreddato e solidificato in frammenti vetrosi.vetrificato (fonte: CNN/ Pier Paolo Petrone)Questo processo è simile a quello che avviene con l’ossidiana, il vetro vulcanico naturale.