Game-experience.it - Lenovo al MWC 2025 con soluzioni di intelligenza artificiale ibrida ancora più innovativa e personalizzata

Al MWCha svelato una serie di innovazioni all’avanguardia nell’IA, con dispositivi eintegrate che aumentano le potenzialità di creatori, professionisti e imprese. Le nuovedisono un esempio della sua visione di un’IA più intelligente per tutti, dimostrando come l’IA end-to-end possa offrire creazioni, connessioni e collaborazioni senza precedenti. La gamma di tecnologie presentate al MWC, dai nuovi formati dei dispositivi all’edge inference a prezzi accessibili, dimostra la maturità e la versatilità del portafoglio AI di, unendo l’innovazione audace all’impatto nel mondo reale.Tra i principali annunci dial MWC:PC innovativi con, tra cui il nuovissimo ThinkPad T14s 2-in-1, l’ultimo ThinkBook 16p Gen 6 con NPU discreta e lo Yoga Pro 9i Aura Edition (16?, 10)Rivoluzionari proof of concept (POC), tra cui il ThinkBook “Flip” PC AI con display pieghevole verso l’esterno, accessori uniciMagic Bay e il concept di PC Yoga Solar, alimentato dall’energia solare.