Lanazione.it - Lenergy Pisa Beach Soccer, nerazzurri protagonisti in Coppa America

, 3 marzo 2025 - C’è un po’ diin Sud, dove nel corso delle ultime settimane si è disputata la Copa América die a spuntarla è stata la nazionale brasiliana deiEdson Hulk e Datinha. Già campioni del mondo, i due fenomeni torneranno alBS per una stagione ricca di impegni in Italia e in Europa, dopo le soddisfazioni in maglia verdeoro. Conferma importante quella di Hulk, capocannoniere dello scorso campionato di Serie A, cui si è aggiunto la scorsa settimana il triennale firmato dal fuoriclasse Datinha, che atorna dopo lo scudetto 2021 e la cavalcata europea 2024. Fenomeni indiscussi che in giro per il mondo ribadiscono il proprio status,nella recente campagna della Seleçao con sette reti all’attivo per Hulk e la fascia di capitano impreziosita da due centri per Datinha.