Lele Sarallo torna a teatro con "Scusate il Ritardo Bis!" in scena al Teatro Greco di Roma

SABATO 15 MARZOCON “ILBIS!”inaldicon la partecipazione dell’attrice Nicole Murgia e di ospiti speciali Dopo il debutto sold out alIl Parioli Costanzo,con “ilBis!”, un’esplosione di comicità, musica e interazione con il pubblico. Lo spettacolo andrà insabato 15 marzo aldi(via Ruggero Leoncavallo 10, ore 21.00), per una nuova serata all’insegna del divertimento., speaker radiofonico e showman molto popolare sul web, porta sul palco un mix travolgente di sketch comici, momenti musicali e improvvisazione, dando vita a personaggi esilaranti come il supereroe Tarderman e coinvolgendo il pubblico in situazioni surreali e ironiche.