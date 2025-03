Ilgiorno.it - Legnano piange Arianna Colombo, figura storica dell’Istituto Superiore Carlo Dell’Acqua

(Milano), 3 marzo 2025 -la scomparsa della professoressa, che per decenni ha formato generazioni di studenti con la sua passione e dedizione all’insegnamento. La notizia della sua morte, giunta nella mattinata di lunedì 3 marzo, ha suscitato profonda commozione nella comunità scolastica e cittadina. I funerali si svolgeranno mercoledì 5 marzo alle ore 14, con il Santo Rosario che inizierà alle 13:45, presso il Santuario della Madonna delle Grazie di. La professoressaha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di studenti e colleghi. Per anni ha insegnato diritto, economia e scienze delle finanze, contribuendo in modo determinante alla crescita formativa di centinaia di ragazzi.