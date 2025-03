Anteprima24.it - Legalità per la salute, al Convitto confronto con gli studenti

Tempo di lettura: 2 minutiIl prossimo mercoledì, 5 marzo, dalle ore 10:00, si terrà presso la Rotonda delNazionale di Avellino, in collaborazione con l’Osservatorio Regionale Gestione Rifiuti Biodiversità – Prevenzione ambientale –(ORGR), una tavola rotonda sul seguente tema: “per la. Un ecosistema urbano pulito e sostenibile”.Sarà l’occasione per parlare dell’impegno delle Istituzioni su acqua, aria, rifiuti, economia circolare; la peculiarità dell’incontro consisterà nel, su questi temi, degli esperti intervenuti con il mondo dell’Università e della Scuola, per l’elaborazione di una strategia condivisa. L’evento nasce nell’ambito della Consultazione La Campania per il clima. Forum della sostenibilità ambientale.Modererà i lavori Maria Mazzocchi Neve, Responsabile Segreteria ORGR; dopo i saluti del Rettore Dirigente Scolastico dell’Istituzione Educativa delNazionale “Pietro Colletta” di Avellino, Prof.