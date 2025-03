Quotidiano.net - Lega e Cinquestelle attaccano Von der Leyen: "Guerrafondaia, non servono truppe"

Un ritrovato asse giallo-verde si è palesato ieri nelle critiche alla presidente della Commissione europea Ursula von der(foto) arrivate sia dallache dal Movimento 5 Stelle. Ha iniziato il Carroccio: "Ursula Von der– si legge in un post Instagram dell’account ufficiale della– dice che è ‘urgente riarmare l’Europa’, Macron parla di ‘invio di’ in Ucraina. Per lainvece è urgente lavorare per la pace. L’Occidente intero ha il dovere di evitare a tutti i costi il rischio di una Terza Guerra Mondiale, bene fa il governo italiano a cercare di tenerlo unito e il presidente Trump, con responsabilità e pragmatismo, a spingere tutti in questa direzione". Più diretto il parere dell’europarlamentare pentastellato Danilo Della Valle, che scrive: "Dal vertice di Londra non èarrivata nessuna svolta di pace, anzi la retorica di guerra di Ursula von dertocca livelli altissimi.