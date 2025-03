Iltempo.it - Lech Walesa e Liliana Segre all'assalto di Trump: “Disgusto”, “Scena orrenda”

L'ex presidente polacco e premio Nobel per la pace nel 1983,, ha firmato una lettera indirizzata al presidente degli Stati Uniti Donaldesprimendo «orrore e» per la sua discussione con Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca la scorsa settimana. Nella lettera firmata dae da oltre 30 ex prigionieri politici polacchi durante l'era comunista, le richieste die JD Vance a Zelensky sono definite «un insulto» di fronte all'eroica lotta dell'Ucraina per la libertà. Secondo lo storico ex leader di Solidarnosc, «l'atmosfera nello Studio Ovale ha ricordato ciò che ricordiamo bene dagli interrogatori» dei serviziti comunisti polacchi e dei tribunali del regime. «Siamo scioccati dal fatto che abbiate trattato Zelenskyy allo stesso modo», l'affondo. Anche la senatrice a vita, nel corso del suo intervento al convegno ‘Le Vittime dell'Odio al Memoriale Shoah', organizzato dall'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori, presso il Memoriale della Shoah di Milano, si è espressa dell'incontro tra presidenti: «Abbiamo assistito a quellacosa in televisione.