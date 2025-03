Noinotizie.it - Lecce: corso di degustazione consapevole a sostegno di BirrAUT Da metà mese

Di seguito il comunicato:Secondo un’indagine pubblicata alla fine del 2023 da BVA Doxa nove italiani su dieci considerano la birra una bevanda inclusiva. I dati raccolti testimoniano come la birra sia considerata uno strumento per promuovere lo sviluppo sociale e l’integrazione. In questa stessa direzione si muoveche celebra la diversità, promuove l’inclusione sociale e lavorativa attraverso la birra artigianale. Il progetto, avviato nel settembre s, continua a crescere e a proporre occasioni mirate a favorire una maggiore comprensione dell’autismo. Obiettivo fondamentale è quello di promuovere una concreta inclusione attraverso un dialogo costruttivo con il coinvolgimento di esperti, famiglie, istituzioni e cittadini.“Le infinite storie dentro al bicchiere: Approcci di Gusto alla Birra artigianale” vuole essere un’occasione per perseguire questi obiettivi.